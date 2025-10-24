Американская авиакомпания возобновит полеты в Израиль

Американская United Airlines возобновит полеты в Израиль на следующей неделе

Американская авиакомпания United Airlines на следующей неделе собирается возобновить полеты в Израиль. Об этом сообщает телеканал Kan.

Отмечается, что направления и расписание полетов будут опубликованы в ближайшие дни.

В октябре 2023 года ряд авиакомпаний прекратили полеты в Израиль на фоне военного конфликта между палестинской группировкой ХАМАС и Израилем.

9 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного плана по урегулированию в секторе Газа. Глава Белого дома пояснил, что это означает «очень скорое» освобождение всех заложников и отвод израильских войск к согласованным линиям.

13 октября Трамп в ходе выступления в парламенте Израиля объявил о завершении конфликта в Газе.

Ранее Трамп заявил о возможных последствиях нарушения ХАМАС договоренности о мире.