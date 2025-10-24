В МВД раскрыли схему обмана родственников погибших участников СВО

Мошенники обманывают родственников погибших участников специальной военной операции (СВО), собирая данные через фотографии захоронений. Новую схему обмана россиян раскрыли в официальном Telegram-канале УБК (управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий) МВД России.

В публикации говорится, что мошенники на возмездной основе или под предлогом указаний от правоохранительных органов убеждают своих жертв фотографировать надгробия участников СВО, а затем фиксируют ФИО, даты рождения и гибели военных. Кроме того, фотографии и видео с аллей героев могут использоваться в психологических операциях.

Злоумышленники убеждают, что ответственность за передачу такой информации не предусмотрена. Однако в МВД напомнили, что помощь врагу, мошеннику или разведчику не останется безнаказанной.

До этого стало известно, что телефонные мошенники обманули вдову участника СВО. Неизвестный позвонил женщине и представился якобы сотрудником госоргана. Он поинтересовался, получила ли она выплаты и награду ее супруга, не вернувшегося с СВО. Услышав отрицательный ответ, злоумышленник предложил оформить документы через портал «Госуслуги» и запросил код подтверждения из СМС.

На следующий день женщине позвонил лжеследователь, который обвинил ее в соучастии в преступлениях в пользу Украины и пригрозил уголовным преследованием. Под давлением вдова сняла все деньги с банковского счета и передала 3 млн рублей курьеру.

Ранее стало известно, как мошенники обманывают участников СВО.