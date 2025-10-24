На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МВД раскрыли схему обмана родственников погибших участников СВО

МВД: мошенники получают данные погибших бойцов СВО, используя фото захоронений
Global Look Press

Мошенники обманывают родственников погибших участников специальной военной операции (СВО), собирая данные через фотографии захоронений. Новую схему обмана россиян раскрыли в официальном Telegram-канале УБК (управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий) МВД России.

В публикации говорится, что мошенники на возмездной основе или под предлогом указаний от правоохранительных органов убеждают своих жертв фотографировать надгробия участников СВО, а затем фиксируют ФИО, даты рождения и гибели военных. Кроме того, фотографии и видео с аллей героев могут использоваться в психологических операциях.

Злоумышленники убеждают, что ответственность за передачу такой информации не предусмотрена. Однако в МВД напомнили, что помощь врагу, мошеннику или разведчику не останется безнаказанной.

До этого стало известно, что телефонные мошенники обманули вдову участника СВО. Неизвестный позвонил женщине и представился якобы сотрудником госоргана. Он поинтересовался, получила ли она выплаты и награду ее супруга, не вернувшегося с СВО. Услышав отрицательный ответ, злоумышленник предложил оформить документы через портал «Госуслуги» и запросил код подтверждения из СМС.

На следующий день женщине позвонил лжеследователь, который обвинил ее в соучастии в преступлениях в пользу Украины и пригрозил уголовным преследованием. Под давлением вдова сняла все деньги с банковского счета и передала 3 млн рублей курьеру.

Ранее стало известно, как мошенники обманывают участников СВО.

