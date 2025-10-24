Полмиллиона рублей взыскали с торговца пиротехникой, продавшего петарду подростку

В Нижнем Новгороде осудили торговца, продавшего подростку петарду, из-за которой школьник пострадал. ОБ этом сообщает региональная прокуратура.

Прокуратура Канавинского района направила в суд иск в интересах пострадавшего подростка и его матери. В результате разбирательства суд удовлетворил требования ведомства и взыскал с предпринимателя компенсацию морального вреда и возмещение расходов на лечение на общую сумму свыше 550 тысяч рублей.

Инцидент произошел в декабре 2024 года. Индивидуальный предприниматель продал мальчику петарду, не проверив возраст покупателя. Позже подросток, находясь в торговом центре, поджег пиротехническое изделие. Оно взорвалось у него в руках. Пострадавшему сделали операцию — врачам удалось частично сохранить школьнику травмированные пальцы левой руки.

Ранее в Пермском крае подросток случайно сжег 180 тонн сена, играя с петардами.