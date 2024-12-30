Травмированному при взрыве петарды в ТЦ в Нижнем Новгороде подростку сделали операцию

В Нижнем Новгороде медики прооперировали подростка, который получил травму при взрыве петарды в торговом центре. Об со ссылкой на министерство здравоохранения региона сообщает ТАСС.
В результате операции врачам удалось частично сохранить пострадавшему пальцы левой руки.
В связи со случившимся Минздрав призвал граждан при использовании пиротехники соблюдать необходимые правила.
29 декабря в Нижнем Новгороде 13-летний подросток взорвал на фудкорте торгового центра (ТЦ) «Седьмое небо» петарду. Многие посетители ТЦ начали убегать, потому что подумали о теракте. Из-за паники образовалась давка.
В областном управлении МЧС подтвердили информацию об инциденте и уточнили, что подростка госпитализировали.
В тот же день в Удмуртии ребенок получил ожоги глаз и лица, запустив петарду.
Ранее во Владивостоке подростку оторвало фаланги пальцев взрывом петарды.