В Армении закроют церковный телеканал «Шогакат»

В Армении закроют телеканал «Шогакат», основанный Армянской апостольской церковью (ААЦ). Об этом сообщает Sputnik Армения.
Парламент Армении во втором и окончательном чтении принял поправки к закону, предусматривающие закрытие церковного телеканала.
Отношения между властями и церковью в Армении обострились в мае после того, как премьер-министр страны Никол Пашинян разместил в сети оскорбительные посты в адрес ААЦ, в том числе с использованием ненормативной лексики. Потом он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить за государством основную роль в этом процессе.
В июне сотрудники Службы национальной безопасности (СНБ) Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине для задержания архиепископа Аджапахяна, однако столкнулись с сопротивлением верующих и священнослужителей. Позднее архиепископ покинул резиденцию католикоса и направился в Ереван, пообещав явиться в Следственный комитет Армении.
3 октября суд в Ереване приговорил архиепископа Аджапахяна к двум годам лишения свободы по обвинению в призыве к захвату власти.
Ранее Пашинян заявил о захвате Армянской апостольской церкви «антихристом и собакоедом».