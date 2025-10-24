На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Британии освистали Камалу Харрис на презентации ее мемуаров

Newsweek: Камалу Харрис освистали на презентации ее мемуаров в Лондоне
true
true
true
close
Brian Snyder/Reuters

Бывший вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис столкнулась с неодобрительной реакцией в Лондоне во время презентации своих мемуаров «107 дней». Об этом сообщает американский журнал Newsweek.

«Трое протестующих прервали бывшего вице-президента, освистав ее на тему Палестины, в течение нескольких минут после того, как она вышла на сцену в центре Саутбэнк в четверг вечером», — говорится в публикации.

Спустя некоторое время после появления Харрис на сцене один из присутствующих поднял плакат с надписью «Харрис, на твоих руках кровь». Вскоре после этого другой мужчина встал и начал выкрикивать обвинения в адрес Харрис. Третий протестующий попытался развернуть плакат, однако был задержан службой безопасности.

Помимо этого, на мероприятие, посвященное продвижению книги, прибыла группа из пятнадцати человек, державших в руках палестинские флаги и плакат с надписью «Пособники геноцида — военные преступники». Находясь у входа в здание, демонстранты скандировали «Камале Харрис здесь не рады».

Сама Харрис заявила, что понимает «эмоции и чувства, вызванные событиями, происходящими в Газе».

Ранее Харрис раскрыла в мемуарах обидное прозвище Меркель.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами