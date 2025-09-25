На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бывшая вице-президент США раскрыла обидное прозвище Меркель

Камала Харрис назвала в мемуарах «107 дней» обидное прозвище Меркель
Samuel Corum - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший вице-президент США Камала Харрис в своих мемуарах «107 дней» рассказала о совете, который получила от экс-канцлера Германии Ангелы Меркель, передает MSNBC.

Харрис сообщила, что виделась с немецким политиком в 2021 году, когда та в последний раз приехала в США как канцлер. Меркель, всегда ревностная сторонница соблюдения графика, продлила встречу с Харрис. Немецкий лидер призналась, что однопартийцы дали ей обидное прозвище. Переводчик пояснил, что это название «очень уродливой птицы».

«Поначалу мне было очень больно… Никогда не позволяй им довести тебя до слез», — сказала Меркель.

Мемуары Харрис вышли в США 23 сентября в издательстве Simon & Schuster. В книге бывшая вице-президент описала свою прошлогоднюю президентскую кампанию, которая продолжалась чуть более трех месяцев после того, как действующий президент США Джо Байден отказался от участия в выборах главы государства. Книга построена по принципу дневника. Харрис написала ее вместе с журналисткой, лауреатом Пулитцеровской премии Джеральдин Брукс.

Ранее Меркель вспомнила, как Путин опоздал из-за любимого пива.

