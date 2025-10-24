На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Домогавшегося 14-летней девочки в петербургском метро мигранта арестовали

В Петербурге арестовали мигранта, обвиняемого в домогательствах по отношению к ребенку
Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В Петербурге избрали меру пресечения мигранту, которого обвиняют в домогательствах по отношению к 14-летней девочке в метро. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Куйбышевский районный суд избрал обвиняемому по п.а ч.3 ст.132 УК РФ меру пресечения в виде ареста. Фигурант будет находиться под стражей до 21 декабря. По версии следствия, мужчина схватил несовершеннолетнюю за ягодицы в метро.

Инцидент произошел на перегоне между станциями «Гостиный двор» и «Маяковская». Мужчина совершил преступление в отношении 14-летней девочки — он домогался ее в толпе. Мать пострадавшей обратилась с заявлением в правоохранительные органы. Подозреваемым оказался 29-летний мигрант.

Ранее россиянка пожаловалась на домогательства мужчины в автобусе.

