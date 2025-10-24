В Петербурге суд арестовал блогершу, пытавшуюся поджечь здание МВД

Блогершу Диану Чистякову, которая кидала коктейли Молотова в здание МВД в Купчино в Санкт-Петербурге, взяли под стражу. Об этом сообщает Telegram-канал «78 | НОВОСТИ».

Суд в Петербурге вынес решение арестовать девушку на два месяца, ее обвиняют в покушении на совершение теракта.

По данным следствия, вечером 22 октября подозреваемая подошла к зданию МВД и бросила на территорию две бутылки с зажигательной смесью. Ее тут же задержали сотрудники полка. Судя по кадрам с камер видеонаблюдения, девушка бросала коктейли Молотова рядом с ведомственными автомобилями. За спиной блогера также находились личные автомобили граждан. Нарушительница не причинила значительного ущерба.

В ходе допроса девушка пояснила, что действовала по указанию мошенников, которым она ранее передала 1 млн рублей. По ее словам, именно мошенники заставили ее бросить коктейли Молотова в здание полка охраны и конвоирования в Купчино.

Ранее в Барнауле задержали сторонника террористов, который пытался сжечь храм.