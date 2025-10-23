На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Общество
Размер текста
А
А
А

«Действовала по указанию мошенников»: блогер-сексолог пыталась поджечь здание МВД

В Петербурге блогер пыталась поджечь полицейских из-за мошенников
true
true
true
В Санкт-Петербурге девушку обманули мошенники и выманили у нее 1 млн рублей. После этого они заставили ее забросать коктейлями Молотова здание МВД в Купчино. Она не причинила серьезного вреда, однако ее тут же задержали. Сейчас блогера обвиняют в покушении на совершение теракта. При этом в своих видео она учила подписчиков, как не вестись на уловки злоумышленников.

В Санкт-Петербурге задержали 29-летнюю Диану Чистякову, она снимает на свой YouTube-канал тру-крайм видео (жанр, в которым автор исследует преступления и подробно описывает действия людей, связанных с этими событиями и пострадавших от них). Блогер утверждает, что мошенники украли у нее миллион рублей и заставили бросить коктейли Молотова в здание полка охраны и конвоирования в Купчино, пишет Telegram-канал 112.

По данным следствия, вечером 22 октября подозреваемая подошла к зданию и бросила на территорию две бутылки с зажигательной смесью. Ее тут же задержали сотрудники полка. Судя по кадрам с камер видеонаблюдения, девушка бросала коктейли Молотова рядом с ведомственными автомобилями. За спиной блогера также находились личные автомобили граждан. Нарушительница не причинила значительного ущерба.

«Следователи совместно с сотрудниками регионального Управления ФСБ России незамедлительно выехали на место происшествия для проведения осмотра. Злоумышленница задержана, решается вопрос о предъявлении ей обвинения и избрании меры пресечения. В ходе допроса девушка пояснила, что действовала по указанию мошенников, которым она ранее передала денежные средства», — сказано в сообщении СУ СК по Санкт-Петербургу.

В отношении блогера возбудили уголовное дело за покушение на совершение террористического акта. По данным Baza, мошенники выманили у Чистяковой миллион рублей. Они обещали вернуть деньги за совершение преступления.

Сексолог и «самоадвокат»

Диана Чистякова училась на юридическом факультете РГПУ имени Герцена на кафедре уголовного права. После окончания она увлеклась криминальной психологией, создала свой канал на YouTube и начала рассказывать о маньяках, их жертвах и трендах в преступлениях. У нее 1,7 тыс. подписчиков на YouTube и 77 подписчиков в Telegram-канале. В соцсетях она пишет, что является клиническим психологом, сексологом и «самоадвокатом». Также она пишет статьи для благотворительного фонда поддержки людей с аутизмом «Антон тут рядом».

21 октября в своем Telegram-канале Чистякова объясняла, чем отличаются разные статьи уголовного кодекса. Возможно, в этот момент она уже общалась с мошенниками. Судя по ее соцсетям, она даже вела научную деятельность, связанную с юриспруденцией. 26 августа блогер выложила фотографию своего загранпаспорта и пошутила, что это магшот — портрет преступника, который делают после его ареста. В комментариях ее подписчики указали, что юрист «как в воду глядела». Год назад Чистякова в видео объясняла, как манипулируют преступники, рассказывала о мифах в преступлениях и в целом много говорила о психологии, но эти знания не помогли ей самой не стать жертвой мошенников.

После начала СВО по всей России участились случаи поджогов собственности МВД, военкоматов, инфраструктурных и транспортных объектов. Сотрудники правоохранительных органов выясняют, что в большинстве случаев злоумышленник действовал по указанию мошенников.

Адвокат Сталина Гуревич в 2024 году рассказала ТАСС, что чаще всего злоумышленники сначала воруют у своих жертв деньги, а затем убеждают их пойти на преступление. Либо жертвам говорят, что они помогают ловить преступников.

«Наши законы, а главное — правоприменительная практика — таковы, что тот факт, что человек совершил преступление под влиянием мошенников, не освобождает его от уголовной ответственности. В лучшем случае его ждет дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с использованием предметов в качестве оружия). Это до семи лет лишения свободы», — добавила Гуревич.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами