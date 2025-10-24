Собаководам рассказали, как приучить собаку чистить зубы

Полость рта собаки, как и человеческая, нуждается в постоянном уходе. Однако у многих хозяев процедура чистки зубов вызывает сложности. Как правильно ее проводить, в беседе с «Радио 1» рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

В первую очередь, по его словам, важно подобрать для питомца специальные пасту и зубную щетку. Человеческое средство ухода не всегда удобно, поэтому подходящим решением может стать мягкая насадка на палец, особенно для небольших пород. Далее стоит познакомить животное с предметами гигиены, дав их понюхать и попробовать на вкус.

После этого животное стоит приучить к тому, что хозяин может осматривать его полость рта.

«Попробуйте аккуратно приподнять верхнюю губу, осмотрите зубы. Затем приучайте его к прикосновениям, помассируйте десны. Если собака огрызается и не дается — не ругайте ее, но выражайте недовольство командами или произнесите ее кличку строгим голосом. Если же питомец, напротив, стойко выдерживает процедуру и терпит, он обязательно заслуживает похвалы», — сказал Голубев.

Первые попытки использования щетки могут также сопровождаться недовольством со стороны любимца. Здесь важно проявить терпение. Если процедуру проводить ежедневно в одно и то же время, она со временем станет привычным ритуалом для животного, добавил эксперт.

До этого Голубев перечислил частые ошибки, которые допускают хозяева в содержании собак. По его словам, питомца важно не перекармливать. Даже если животное смотрит на человека жалобными голодными глазами, стоит неукоснительно следовать рациону, подчеркнул эксперт.

Ранее собаководам рассказали, как правильно содержать пожилого питомца.