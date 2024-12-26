Командира дивизии арестовали за организацию свалки на полигоне

Бывшего командира батальона отдельной дивизии оперативного назначения им. Ф.Э. Дзержинского Росгвардии Батира Абазова отправили в СИЗО после обвинения в превращении полигона подразделения в свалку. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Следователи вменяют ему превышение должностных полномочий, причинивших тяжкие последствия.

Согласно материалам суда, Абазов с 2023 по 2024 год, действуя из корыстной заинтересованности, совместно с другими должностными лицами командования войсковой части, разрешил предпринимателям свозить на территорию полигона дивизии строительный и бытовой мусор. Площадь свалки составила не менее 107 тыс. кв. м.

Ущерб от его действий оценивают на сумму не менее 30 млн руб. В СКР заявили, что это фактические затраты на восстановление почвы.

Подполковник частично признал вину. По словам офицера, он позволял загрязнять почву только 2,5 месяца, тогда как до него это годами делали другие люди, и заработал на этом только 500 тыс. руб.

Защита требовала перевести Абазова под домашний арест, но суд отказал в этом. Его адвокат назвал обвинение «некорректным» и несправедливым. По мнению юриста, его подзащитный мог причинить ущерб от силы на 1 млн руб.

24 декабря московский суд приговорил заместителя начальника управления по вопросам миграции столичного главного управления МВД РФ Вячеслава Фокина к 6,5 года колонии. Его признали виновным в организации незаконной миграции.

Ранее суд арестовал имущество главы швейной фабрики по делу о взятке полковнику.