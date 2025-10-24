На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Минэкономразвития прокомментировали снижение ключевой ставки ЦБ

Минэкономразвития: снижение ключевой ставки на 0,5% выглядит символическим шагом
true
true
true
close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Снижение ключевой ставки на 0,5 п. п., до уровня 16,5%, представляется скорее символическим жестом, несмотря на то, что текущая инфляционная обстановка создает предпосылки для смягчения денежно-кредитной политики. Такую оценку решению Центрального банка России дал директор департамента макроэкономического анализа и прогнозирования Минэкономразвития РФ Лев Денисов, пишет ТАСС.

По словам Денисова, актуальные данные Росстата подтверждают, что динамика инфляции соответствует прогнозным показателям. Это, в свою очередь, открывает возможности для дальнейшего ослабления денежно-кредитных условий.

«Снижение ставки на 0,5 п.п. выглядит скорее символическим шагом. Особенно с учетом обновленного ЦБ прогноза на 2026 год по ключевой ставке, которая по факту стала выше», — отметил глава Департамента.

В сложившейся ситуации, подчеркнул эксперт, решающее значение приобретает активная экономическая стратегия правительства, нацеленная на максимально эффективное задействование доступных ресурсов, в первую очередь трудовых, инвестиционных и бюджетных.

Центробанк России на заседании 24 октября снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 16,5%.

Ранее в Госдуме раскритиковали ЦБ за снижение ставки.

