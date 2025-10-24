Рабочих Белого дома обязали подписать бумаги о неразглашении перед сносом крыла

Рабочие, занятые демонтажем восточного крыла Белого дома перед строительством нового бального зала, подписали соглашение о неразглашении и отказываются отвечать на вопросы прессы. Об этом сообщает телеканал CNN, чьи журналисты наблюдали за ходом работ на месте.

Собеседники телеканала уточнили, что строителям предписано передавать любые комментарии исключительно через пресс-службу Белого дома. По словам представителей канала, некоторые из рабочих прямо указали, что связаны NDA.

В администрации Белого дома пояснили CNN, что такие меры считаются стандартными, поскольку рабочие на площадке получают доступ к зонам, расположенным в непосредственной близости от помещений, где трудятся чиновники.

Восточное крыло было возведено в 1902 году и неоднократно обновлялось. Традиционно здесь находились помещения первой леди и ее команды, тогда как президент и его аппарат работают в западной части резиденции.

Президент США Дональд Трамп отмечал, что официальной резиденции не хватает пространства для крупных мероприятий, и именно эту причину он называл ключевым обоснованием своего проекта модернизации. В августе он заявил о планах масштабной реконструкции Белого дома стоимостью $200 млн.

Одним из наиболее заметных и потенциально долговечных наследий Трампа на посту президента может стать бальный зал площадью 90 тыс. квадратных футов, который он планирует построить, заменив здание в восточном крыле, традиционно используемое в качестве офисов первой леди. Проект, запуск которого запланирован на сентябрь, обещает стать крупнейшим преобразованием комплекса Белого дома со времен Гарри Трумэна.

