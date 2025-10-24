Суд приговорил российского тиктокера к 80 часам обязательных работ

Суд приговорил блогера Илью Костюкова, шутившего про ветеранов во время блокады, 80 часов обязательных работ. Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

«Суд в столице привлек к административной ответственности за нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях в социальной сети «Тик-Ток», — говорится в сообщении.

Костюкова признали виновным в нарушении законодательства о свободе совести и вероисповедания. Кроме того, мужчину привлекли к ответственности по статье о пропаганде ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Как установил суд, Костюков виновен в трех эпизодах. По каждому из них его оштрафовали на 150 тысяч рублей.

Накануне Савеловский суд Москвы продлил на месяц срок меры пресечения блогеру Костякову, на которого возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма из-за шуток TikTok.

Уголовное дело на Костякова завели в августе текущего года. Мужчина пошутил на видео, что жители блокадного Ленинграда прожили три года без напитка бабл-ти, и его обвинили в унижении достоинства ветеранов. Внимание на публикации москвича изначально обратила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, которая и обратилась к правоохранителям.

Ранее в России осудили директора Нарвского музея в Эстонии за реабилитацию нацизма.