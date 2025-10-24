На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Суд приговорил российского тиктокера к 80 часам обязательных работ

Суд назначил блогеру Костюкову, шутившему про ветеранов, 80 часов работ и штрафы
true
true
true
close
Shutterstock

Суд приговорил блогера Илью Костюкова, шутившего про ветеранов во время блокады, 80 часов обязательных работ. Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

«Суд в столице привлек к административной ответственности за нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях в социальной сети «Тик-Ток», — говорится в сообщении.

Костюкова признали виновным в нарушении законодательства о свободе совести и вероисповедания. Кроме того, мужчину привлекли к ответственности по статье о пропаганде ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Как установил суд, Костюков виновен в трех эпизодах. По каждому из них его оштрафовали на 150 тысяч рублей.

Накануне Савеловский суд Москвы продлил на месяц срок меры пресечения блогеру Костякову, на которого возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма из-за шуток TikTok.

Уголовное дело на Костякова завели в августе текущего года. Мужчина пошутил на видео, что жители блокадного Ленинграда прожили три года без напитка бабл-ти, и его обвинили в унижении достоинства ветеранов. Внимание на публикации москвича изначально обратила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, которая и обратилась к правоохранителям.

Ранее в России осудили директора Нарвского музея в Эстонии за реабилитацию нацизма.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами