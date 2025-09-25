На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России осудили директора Нарвского музея в Эстонии за реабилитацию нацизма

В России директора эстонского музея приговорили к 10 годам за фейки о ВС РФ
Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Московский городской суд заочно приговорил к 10 годам лишения свободы в колонии общего режима директора Нарвского музея в Эстонии Марию Сморжевских-Смирнову по обвинению в распространении фейковой информации о действиях Вооруженных сил России и реабилитации нацизма. Об этом сообщил ТАСС один из участников процесса.

Кроме того, женщине на пять лет запрещено заниматься деятельностью, связанной с созданием и администрированием интернет-сайтов.

По данным суда, в 2023, 2024 и 2025 годах во время празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне Сморжевских-Смирнова организовала, обеспечила доступ и оказала помощь в размещении на одной из стен Нарвского замка плакатов с изображением президента Российской Федерации Владимира Путина и надписями, содержащими неправдивую информацию о якобы совершении им военных преступлений.

Женщина объявлена в международный розыск. В отношении нее заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

