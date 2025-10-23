Шутившему про блокаду блогеру Костякову продлили запрет определенных действий

Савеловский суд Москвы продлил срок меры пресечения блогеру Илье Костякову, на которого возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма из-за шуток в соцсети TikTok. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные инстанции.

«Постановлением суда продлен срок запрета определённых действий на срок один месяц», — говорится в сообщении.

Уголовное дело на Костякова завели в августе текущего года. Мужчина пошутил на видео, что жители блокадного Ленинграда прожили три года без напитка бабл-ти, и его обвинили в унижении достоинства ветеранов. Внимание на публикации москвича изначально обратила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, которая и обратилась к правоохранителям.

Также тиктокера дважды штрафовали за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений — на 500 тысяч и на 750 тысяч рублей.

Ранее в России осудили директора Нарвского музея в Эстонии за реабилитацию нацизма.