В Госдуме объяснили удар ВСУ по дому в Красногорске

Депутат Колесник назвал удар дрона по дому в Красногорске бессилием ВСУ
Владимир Федоренко/РИА Новости

Попытки нанести удары по жилым домам на территории России говорят о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) терпят неудачу на поле боя. В этому убежден член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, пишет «Лента.ру».

Такие задачи президент Украины Владимир Зеленский ставит перед ВСУ и СБУ. Кроме того, он допустил, что, кроме Зеленского, решения об ударах по жилым домам на территории России принимают и на Западе, а именно в недружественных России странах Европы, а также в Великобритании.

По словам Колесника, подобными атаками противник пытается запугать население и вызвать недовольство россиян.

«Они же тоже имеют определенный исторический опыт, что Россию силой не сломать и надо как-то внутри посеять панику, что совершенно немыслимо. Наши люди становятся только жестче, сплоченнее и злее. Они пусть об этом подумают», — заключил он.

Утром 24 октября мощный взрыв произошел в одной из квартир многоэтажного жилого дома на бульваре Космонавтов в подмосковном Красногорске. Взрывной волной вырвало часть стены поврежденной квартиры, оконные стекла оказались выбиты в соседних квартирах.

Ранее Минобороны сообщило об ударах по украинским объектам энергетики и ВПК.

