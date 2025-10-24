Минобороны сообщило об ударах по украинским объектам энергетики и ВПК

Вооруженные силы (ВС) России в качестве ответа на теракты нанесли один массированный и шесть групповых ударов по объектам энергетики и военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны (МО) РФ.

«Поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, места сборки, производства, хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности...» — говорится в сообщении.

Кроме того, по данным российского оборонного ведомства, в результате ударов были уничтожены пункты временной дислокации украинских военнослужащих и иностранных наемников.

22 октября украинская армия применила новые беспилотники с иностранными обозначениями для атак на Махачкалу. В результате ударов в столице Дагестана повреждены предприятие и коммерческие объекты. Еще один завод был атакован в Мордовии. Российские войска нанесли массированный удар по энергетике Украины, большинство регионов осталось без электроснабжения. В Киеве обломок БПЛА повредил дом депутата Верховной рады. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее был назван единственный способ полного уничтожения ВПК Украины.