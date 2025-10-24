Задержанный за съемку Нацгвардии США под «Имперский марш» из «Звездных войн» подал в суд

Житель Вашингтона Сэм О'Хара подал иск после того, как его задержали за акцию протеста против Национальной гвардии, во время которой он включал «Имперский марш» из «Звездных войн». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст иска.

Утверждается, что 11 сентября один из солдат Нацгвардии, заметив, что его снимают, пригрозил вызвать полицию, а через несколько минут это сделал. Офицеры надели на О'Хару наручники и запретили ему продолжать акцию.

«О'Хара был глубоко обеспокоен тем, что военные патрули становятся нормой для Вашингтона. Поэтому он начал выражать протест, проходя за бойцами Нацгвардии на небольшом расстоянии. Включал «Имперский марш» с телефона. <...> Снятые видео он выкладывал в TikTok», — говорится в иске, поданном адвокатами О'Хары.

Авторы иска добавили, что «давным-давно в далекой-далекой галактике закон, возможно, допускал бы подобные действия властей, но здесь и сейчас первая поправка запрещает представителям власти прерывать мирные акции протеста, а четвертая поправка вкупе с действующим в округе запретом на неправомерные задержания не позволяет проводить беспочвенные аресты».

15 сентября президент США Дональд Трамп пригрозил ввести режим чрезвычайного положения в Вашингтоне в случае отказа местных властей от сотрудничества с федеральными структурами в вопросах регулирования миграции.

Трамп неоднократно высказывался за ужесточение иммиграционной политики в Соединенных Штатах. Он заявлял, что намерен обеспечить проведение крупнейшей в истории страны операции по выдворению нелегальных мигрантов.

Ранее миграционная служба США задержала нелегала, угрожавшего подложить бомбу конгрессвумен.