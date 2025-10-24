Умер житель Луганска, пнувший колонку, из которой играла песня «Океана Эльзы»

Житель Луганска, потерявший ногу после того, как пнул колонку, из которой играла песня «Океана Эльзы», умер в больнице. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

«Медики почти сутки боролись за его жизнь, но он скончался, не приходя в сознание», — говорится в посте.

Уточняется, что супруге мужчины, которая также была ранена, оказывают помощь.

О случившемся сообщалось накануне. Инцидент произошел недалеко от городской администрации. По данным СМИ, устройство оставили на улице Черноморской, откуда слышалась музыка украинской группы «Океан Эльзы». Один из прохожих пнул колонку, после чего она взорвалась — устройство оказалось заминированным. Мужчине оторвало ногу, первую помощь ему оказали очевидцы, затем прибыла скорая помощь.

До этого в поликлинике №10 в Луганске эвакуировали сотрудников и пациентов. По данным минздрава, главный врач медицинского учреждения получил электронное письмо о том, что в здании заложена бомба с треххлористым фосфором. Однако проверка показала, что никаких опасных предметов в здании не было.

Ранее российский боец рассказал, как ВСУ минируют дрова для печей и зайцев.