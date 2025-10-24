Врач объяснила, как осенью облегчить пробуждение по утрам

Многие россияне осенью сталкиваются со стрессом на фоне того, что световой день резко становится короче – из-за этого вставать по утрам, когда еще не рассвело, становится значительно сложнее. Как отметила в беседе с RT врач-невролог медицинской компании «СберЗдоровье» Анастасия Артёмова, сделать пробуждения более легкими можно с помощью простых приемов.

В первую очередь специалист призвала наладить режим и приучить организм засыпать и просыпаться в одно и то же время, причем это правило должно действовать и в выходные. Спать при этом следует не менее семи часов, а чтобы быстрее заснуть вечером, нужно за час до сна исключить использование любых гаджетов – это поможет нормализовать выработку гормона сна мелатонина.

Негативно на биоритмы человека влияет отсутствие естественного освещения, на фоне чего многие и сталкиваются с проблемами при пробуждении. Решить этот вопрос можно с помощью специального освещения, которое имитирует солнечный свет, отметила Артёмова.

«Например, для того, чтобы было легче проснуться, по утрам можно использовать лампу для светотерапии с мощностью 10 тысяч люкс или светильники, имитирующие рассвет, — пояснила она. — Также стоит ежедневно совершать прогулки, особенно в промежутке с 11 до 15 часов дня. Это позволит поддержать циркадный ритм».

Залогом здорового режима и сна врач назвала также регулярные физнагрузки не менее трех раз в неделю по 50 минут. По ее словам, такая физическая активность помогает повысить уровень энергии, улучшить настроение, взбодриться.

Кроме того, важно не забывать сбалансировано питаться – рацион должен включать в себя сложные углеводы, белки, полезные жиры, различные микроэлементы и витамины, подчеркнула невролог. Она посоветовала регулярно есть свежие овощи и фрукты, молочку, нежирные сорта мяса.

До этого врач-терапевт КДЦ «Ромашка» Ксения Островская рассказала, что по выходным не стоит спать до полудня, так как столь резкий сдвиг режима организм воспринимает как смену часового пояса, что нарушает биоритмы, ухудшает выработку мелатонина и усиливает усталость к началу рабочей недели. По ее словам, гораздо полезнее придерживаться единого режима, и даже в выходные дни. Взрослому человеку необходимо от 7 до 9 часов сна в сутки. Легкий недосып допустимо компенсировать коротким дневным отдыхом в течение 20-30 минут – это, по словам врача, поможет восстановить внимание и снизить уровень стресса.

