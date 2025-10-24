В Госдуме нашли способ снизить количество абортов с помощью «отказников»

В России в очереди на усыновление новорожденных детей стоят тысячи людей. Поэтому если снять с биологической матери необходимость платить алименты на «отказника», то это снизит количество абортов, а дети в итоге попадут в семьи, заявила первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.

«Освободив женщину от обязанности выплачивать алименты за рожденного ребенка, от которого она отказалась, и передав его в надежную приемную семью, мы спасаем малыша. Количество абортов снизится», — подчеркнула депутат в пресс-центре НСН.

Она добавила, что все поддерживают здоровые отношения, когда дети рождаются в браке и любви, а потом живут со своими родителями. Однако ситуации бывают разными, поэтому государство готово помочь и предоставить меры поддержки, заключила парламентарий.

Напомним, до этого вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что почти треть женщин, которые с начала года пришли в государственные медицинские организации на аборт, в итоге решили сохранить беременность. По мнению вице-премьера, во многом это заслуга специалистов, работающих в женских консультациях, центрах кризисной беременности, командах, оказывающих психологическую, социальную, юридическую и медицинскую помощь. Голикова подчерк нула, что такие команды надо расширять.

Ранее сообщалось, что за склонение к аборту в России хотят штрафовать на сумму до 800 тыс. рублей.