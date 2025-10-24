На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Психиатр предупредила, как гаджеты влияют на мозг ребенка

Психиатр Шпорт: гаджеты мешают развитию мозга ребенка
Shutterstock

Гаджеты мешают полноценному развитию головного мозга детей, поскольку вместо развивающих игр и конструкторов они начинают играть в планшете или смартфоне. Об этом kp.ru рассказала главный внештатный психиатр, психиатр-нарколог Минздрава России, руководитель Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского, доктор медицинских наук Светлана Шпорт.

«Когда ребенок что-то прикручивает, собирает, у него активно развиваются когнитивные функции: мышление, память, концентрация внимания. В сочетании с мелкой моторикой, движениями рук, это ведет к образованию новых нейронных связей — они отвечают как за интеллект, так и в целом за психическое благополучие», — пояснила эксперт.

По ее словам, одинаковые по содержанию, но разные по формату игры могут оказывать различное воздействие на мозг ребенка. Так, например, сбор мозаики на экране планшета не улучшит мыслительные процессы, как работа над картинкой на столе. В последнем случае тренируется пространственное мышление, подчеркнула Шпорт.

Специалисты Пермского Политеха до этого сообщили «Газете.Ru», что современные дети растут в мире, где смартфон становится первой игрушкой и главным способом общения. Но привычка к короткому, яркому контенту формирует у них клиповое мышление — быстрое восприятие и мгновенное переключение внимания.

Ранее психолог объяснила, как установить цифровой контроль над детьми, не нарушив границ.

