Россиянам рассказали, как гаджеты влияют на психику и социализацию детей

ПНИПУ: гаджеты не стоит запрещать детям, но нужно учить ими пользоваться
Monkey Business Images/Shutterstock/FOTODOM

После заявления министра просвещения Сергея Кравцова о том, что школьникам до 16 лет не рекомендуется активно пользоваться гаджетами, специалисты Пермского Политеха объяснили, как цифровые технологии влияют на психику и мышление детей, и почему полное ограничение не решает проблему. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Современные дети растут в мире, где смартфон становится первой игрушкой и главным способом общения. Но привычка к короткому, яркому контенту формирует у них клиповое мышление — быстрое восприятие и мгновенное переключение внимания. По словам доцента кафедры «Социология и политология» ПНИПУ Ольги Юрьевой, это развивает многозадачность, но снижает способность к концентрации и осмыслению.

«Уровень рефлексии у таких детей ниже: они не успевают анализировать поток информации, — пояснила Юрьева. — Усваивая готовые мнения, они перестают критически оценивать происходящее».

Доцент кафедры «Информационные технологии и автоматизированные системы» ПНИПУ Даниил Курушин добавил, что клиповое мышление не стоит рассматривать только как угрозу — оно меняет способы восприятия, но не обязательно ведет к деградации. Главное — научить детей использовать технологии с пользой.

Что касается возраста знакомства с гаджетами, психологи советуют не давать ребенку смартфон до двух лет. Избыточная стимуляция в этом возрасте приводит к задержкам речи и трудностям с вниманием. Но и полное «цифровое табу» вредно — отсутствие телефона мешает социализации, ведь школьная жизнь давно переместилась в онлайн.

«Лучше начинать с кнопочного телефона, а смартфон давать ближе к школе, — считает Курушин. — При этом важно не запрещать, а договариваться: обсуждать правила пользования, время, цели».

Эксперты подчеркивают, что родителям стоит отказаться от жесткого контроля. Это разрушает доверие и учит детей обходить запреты. Вместо этого нужно договариваться, объяснять и вовлекать детей в совместные активности вне экрана.

Ранее стало известно как психотерапия способна изменить устройство мозга.

