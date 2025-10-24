СМИ сообщили о смерти российского вора в законе на Украине

В городе Ровно на Украине скончался вор в законе Камо Егиазаров, также известный как Камо «Московский». Об этом сообщает Telegram-канал «Прайм Крайм».

По данным канала, врачи установили смерть преступника в понедельник, 20 октября. Информация о причине и обстоятельствах случившегося в публикации не приводится.

Криминальный авторитет оказался на территории Украины в 2020 году — после выхода из тюрьмы в России. Спустя год сотрудники правоохранительных органов Украины задержали мужчину и поместили в Черниговский пункт временного пребывания иностранцев.

Камо Егиазаров родился в Тбилиси в 1962 году. Впервые он оказался за решеткой в 1981 году. С наступлением 90-х преступник перебрался в столицу России, где принимал активное участие в криминальном обществе. Основной сферой его деятельности были мошенничество и наркотический трафик.

22 октября защита криминального авторитета Олега «Шишкана» Медведева обратилась в Верховный суд России с просьбой отменить пожизненный приговор по делу об убийствах и занятии высшего положения в преступной иерархии.

Юрист. подсудимого Елена Сенина уточнила, что в жалобе защита просит отменить приговор и направить дело в суд первой инстанции на новое рассмотрение. По словам Сениной, документ принят, однако дата его рассмотрения пока не назначена.

Ранее в России завели уголовное дело на одного из самых авторитетных «воров в законе» Мераба Сухумского.