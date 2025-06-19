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В России завели уголовное дело на одного из самых авторитетных «воров в законе»

В Москве завели уголовное дело на криминального авторитета Мераба Сухумского
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Global Look Press

Московские правоохранители возбудили уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии в отношении одного из криминальных авторитетов. Об этом сообщает Telegram-канал МВД Медиа.

Фигурантом дела по статье 210.1 УК РФ стал 64-летний мужчина, который с 1985 года имеет негласный статус авторитета в криминальных кругах на территории России. Он был неоднократно судим и сейчас скрывается за границей. Правоохранители проводят мероприятия по установлению его местонахождения, чтобы в последующем задержать обвиняемого.

По данным РИА Новости, речь идет о Мерабе Джангвеладзе (Мераб Сухумский), который считается одним из самых авторитетных «воров в законе» в СНГ.

В марте в Тбилиси стреляли в 60-летнего Левана Джангвеладзе — брата Мераба Сухумского и друга лидера Таганской организованной преступной группировки (ОПГ) Игоря Жирноклеева. Инцидент произошел на улице Чавчавадзе. Преступник поджидал жертву неподалеку от ресторана, а после расправы скрылся с места происшествия.

Известно, что Леван Джангвеладзе принимал участие в криминальных войнах своего брата и вел его дела, в том числе бизнес. Его имя связывали с ликвидацией таких криминальных авторитетов, как Япончик и Дед Хасан.

Ранее вора в законе Ника Гагринского объявили в федеральный розыск.

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