Экс-премьеру Грузии Гарибашвили предъявили обвинение

Генпрокуратура Грузии предъявила обвинение бывшему премьеру Грузии Ираклию Гарибашвили за легализацию незаконных доходов в особо крупном размере. Об этом заявил генеральный прокурор Георгий Гваракидзе в ходе брифинга, говорится на сайте ведомства.

«Гарибашвили тайно и скрытно осуществлял различные виды предпринимательской деятельности и получал доходы незаконного происхождения в особо крупном размере», — заявил он.

Бывшему премьеру предъявлено обвинение по пункту «в» части 3 статьи 194 Уголовного кодекса Грузии, что подразумевает легализацию преступных доходов, сопряженную с получением дохода в особо крупном размере.

Гарибашвили полностью признал вину в предъявленном обвинении. Прокуратура назначила залог в размере 1 млн лари (30 млн рублей), который можно погасить как денежными средствами, так и недвижимостью. Помимо этого, на обвиняемого возложены дополнительные обязательства, включая сдачу правоохранительным органам паспорта гражданина Грузии и запрет на выезд за пределы страны.

До этого директор антикоррупционного агентства Службы госбезопасности Грузии Эмзар Гагнидзе заявил, что у бывших грузинских высокопоставленных чиновников, среди которых числится Гарибашвили, прошли обыски, в ходе которых были изъяты более $7 млн, 198 единиц драгоценных изделий и часов, дорогостоящих картин и документация.

Ранее главу ОБСЕ оштрафовали за посещение митинга в Тбилиси.