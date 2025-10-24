В России впервые наказали школьницу за видео уничтожения беспилотника

Школьницу из Кирова впервые наказали за публикацию в социальных сетях видео работы систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, 14-летний подросток опубликовала кадры уничтожения украинского беспилотника в местном паблике. Киров расположен рядом с военным аэродромом, где базируется стратегическая авиация.

Журналисты отметили, что силовики быстро связались с девочкой и ее родителями. С ними провели беседу с участием сотрудников подразделения по делам несовершеннолетних. Родителям подростка грозит штраф на сумму до 2 тысяч рублей. Вопрос о наказании будет рассмотрен в скором времени, следует из материала.

В июле член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров заявил, что во всех российских регионах, которые подвергаются атакам, следует ввести штрафы за съемку беспилотных летательных аппаратов. Он подчеркнул, что в настоящее время единого запрета в России на съемку дронов не существует.

Ранее россиянина оштрафовали за публикацию видео с работой ПВО.