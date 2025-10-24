В Мексике нашли тайную могилу

В мексиканском муниципалитете Сапопон (штат Халиско) нашли тайное захоронение, в котором, по предварительным данным, находились 48 мешков с человеческими останками. Об этом сообщила Tribuna de México со ссылкой на местные власти.

Захоронение нашли в конце сентября участники поисковой организации Guerreros Buscadores de Jalisco. В спецпрокуратуре по делам пропавших без вести уточнили, что расследование на месте продолжается. Из-за особенностей местности и глубины захоронения работы ведутся с применением тяжелой техники. Судмедэкспертам предстоит установить количество тел и личность погибших.

Издание отмечает, что власти штата сталкиваются с масштабным кризисом исчезновений: официально в Халиско числятся свыше 15,9 тыс. пропавших без вести, что связывают с активностью преступных группировок.

До этого издание New York Post сообщило, что в США местный житель, гулявший вдоль реки, заметил среди глины и корней фрагмент человеческого черепа. Он рассказал о находке полицейским.

На место прибыла команда судмедэкспертов, ожидавшая увидеть следы преступления или пропавшего без вести человека. Однако результаты экспертизы показали, что останки принадлежат человеку, жившему около 4200 лет назад.

Ранее археологи обнаружили «прекрасно сохранившееся» яйцо динозавра возрастом 70 млн лет.