На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Мексике нашли тайную могилу

В мексиканском штате Халиско нашли 48 мешков с останками
true
true
true
close
tribunademexico.com

В мексиканском муниципалитете Сапопон (штат Халиско) нашли тайное захоронение, в котором, по предварительным данным, находились 48 мешков с человеческими останками. Об этом сообщила Tribuna de México со ссылкой на местные власти.

Захоронение нашли в конце сентября участники поисковой организации Guerreros Buscadores de Jalisco. В спецпрокуратуре по делам пропавших без вести уточнили, что расследование на месте продолжается. Из-за особенностей местности и глубины захоронения работы ведутся с применением тяжелой техники. Судмедэкспертам предстоит установить количество тел и личность погибших.

Издание отмечает, что власти штата сталкиваются с масштабным кризисом исчезновений: официально в Халиско числятся свыше 15,9 тыс. пропавших без вести, что связывают с активностью преступных группировок.

До этого издание New York Post сообщило, что в США местный житель, гулявший вдоль реки, заметил среди глины и корней фрагмент человеческого черепа. Он рассказал о находке полицейским.

На место прибыла команда судмедэкспертов, ожидавшая увидеть следы преступления или пропавшего без вести человека. Однако результаты экспертизы показали, что останки принадлежат человеку, жившему около 4200 лет назад.

Ранее археологи обнаружили «прекрасно сохранившееся» яйцо динозавра возрастом 70 млн лет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами