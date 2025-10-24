В Госдуме ответили, кто может претендовать на бесплатные путевки в детский лагерь

В российских регионах бесплатные путевки на отдых чаще всего выдают детям-инвалидам, детям из многодетных семей, семьям с низким доходом, детям участников СВО и тем, кто находится в трудной жизненной ситуации. Об этом »Москве 24» заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, комментируя предложение выдавать сертификаты на детский отдых в период зимних каникул.

Бессараб отметила, что в некоторых регионах, в том числе в Москве, бесплатные путевки в лагерь выдаются лауреатам и победителям олимпиад. Кроме того, на Кубани есть возможность получить компенсацию за купленную путевку, в районах Крайнего Севера — отдых детям могут организовать за счет работодателей родителей, а также региона.

«Сегодня предоставить всем такую возможность для отдыха будет очень сложно, потому что есть другие вопросы, которые требуют решения. Но мы к этой истории обязательно вернемся позже», — сказала депутат.

Накануне глава партии Леонид Слуцкий заявил «Газете.Ru», что ЛДПР предлагает выдавать семьям с двумя и более детьми именные сертификаты, которые полностью или частично покрыли бы расходы на детский отдых в период зимних каникул. По словам Слуцкого, размер и порядок использования такого сертификата будет определен правительством России, исходя из региональных особенностей, социального статуса семей и других аспектов.

