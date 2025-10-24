Французский велопутешественник покинул Россию после суда

Французский велопутешественник и велосипедист Софиан Сехили, которого суд признал виновным в незаконном пересечении российской границы, покинул территорию России. Об этом сообщила РИА Новости адвокат французского велопутешественника Алла Кушнир.

Юрист уточнила, что Сехили вылетел из Владивостока в Таиланд, откуда позже отправится во Францию.

Суд в Приморском крае признал французского велосипедиста Сехили виновным в незаконном пересечении границы России и назначил ему штраф в размере 50 тыс. рублей. Судья зачел период пребывания иностранца в СИЗО, после чего спортсмена освободили прямо в зале суда.

Прокурор изначально запрашивал для Сехили штраф в 100 тыс. рублей, однако с учетом обстоятельств суд снизил его до 50 тыс. рублей. Представители защиты просили освободить спортсмена из-под стражи и отпустить домой. Суд удовлетворил эту просьбу.

Велосипедиста задержали 6 сентября во Владивостоке. Спортсмен пытался побить мировой рекорд по пересечению Евразии на велосипеде и дважды пытался попасть на территорию России через контрольные пункты, расположенные на расстоянии около 200 км друг от друга.

Сехили является профессиональным спортсменом с 11 победами на велогонках. В 2022 году он выиграл престижный тур Divide протяженностью около 4500 километров, проходящий от Канады до мексиканской границы.

Ранее арестованный велосипедист поделился деталями о путешествии.