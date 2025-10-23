На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Суд вынес приговор французскому велосипедисту за незаконный въезд в Россию

РИА Новости: суд в Приморье оштрафовал и отпустил французского велосипедиста
true
true
true
close
Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Суд в Приморском крае признал французского велосипедиста Сехили виновным в незаконном пересечении границы России и назначил ему штраф в размере 50 тыс. рублей. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

В расчет суммы зачли период пребывания иностранца в СИЗО, после чего спортсмена освободили прямо в зале суда.

Прокурор изначально запрашивал для Сехили штраф в 100 тыс. рублей, однако с учетом обстоятельств суд снизил его до 50 тыс. рублей. Представители защиты просили освободить спортсмена из-под стражи и отпустить домой. Суд удовлетворил эту просьбу.

В интервью РИА Новости Сехили обратился к своей семье, выразив надежду на скорую встречу с родными и призвав их верить в его скорое освобождение.

По данным французского издания Le Monde, велосипедиста задержали 6 сентября во Владивостоке. Спортсмен пытался побить мировой рекорд по пересечению Евразии на велосипеде и дважды пытался попасть на территорию России через контрольные пункты, расположенные на расстоянии около 200 км друг от друга.

Сехили является профессиональным спортсменом с 11 победами на велогонках. В 2022 году он выиграл престижный тур Divide протяженностью около 4500 километров, проходящий от Канады до мексиканской границы.

Ранее арестованный велосипедист поделился деталями о путешествии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами