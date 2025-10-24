В Госдуме рассказали, повлияет ли шестидневная рабочая неделя на зарплату

Шестидневная рабочая неделя, которая предстоит россиянам в конце октября — начале ноября, не будет влиять на размер зарплаты. Об этом ТАСС рассказала член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По ее словам, при окладной форме оплаты рабочие часы в зависимости от количества трудовых дней в месяце стоят по-разному. По этой причине зарплата равномерно распределяется по месяцам.

Бессараб добавила, что условия оплаты труда коснутся тех сотрудников, которые получают сдельно-повременную плату. Депутат отметила, что чем больше такие сотрудники выпустят продукции в дополнительный рабочий день, тем больше будет выплата.

Шестидневная рабочая неделя начнется 27 октября и продлится до 1 ноября включительно. Ее появление объясняется переносом выходного дня с субботы 1 ноября на понедельник 3 ноября. При этом 1 ноября рабочие смены будут сокращены на один час.

После удлиненной рабочей недели россияне будут отдыхать три дня, а затем работать со среды по пятницу — с 5 по 7 ноября.

Ранее в Госдуме предложили сокращение учебной недели для школьников.