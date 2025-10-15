На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам напомнили о первой шестидневке в 2025 году

Роструд: перед ноябрьскими праздниками будет шестидневная рабочая неделя
true
true
true
close
Shutterstock

Перед ноябрьскими праздниками россиян ожидает первая шестидневная рабочая неделя в 2025 году. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Роструда.

Шестидневная рабочая неделя начнется 27 октября и продлится до 1 ноября включительно. Ее появление объясняется переносом выходного дня с субботы 1 ноября на понедельник 3 ноября. При этом 1 ноября рабочие смены будут сокращены на один час.

После удлиненной рабочей недели россияне будут отдыхать три дня, а затем работать со среды по пятницу — с 5 по 7 ноября.

До этого заслуженный врач России, популярный телеведущий Александр Мясников заявил, что шестидневная рабочая неделя не вредит здоровью, если она компенсируется последующим отдыхом.

Врач признался, что сам трудится по ненормированному графику, как и все медики, поэтому спокойно относится к подобным изменениям. Он призвал россиян самостоятельно понять, как лучше всего пройти через удлиненную рабочую неделю, подчеркнув, что если не пить алкоголь по ночам и заниматься спортом, то «шестидневка» будет не значительно сложнее пятидневки.

Ранее в Госдуме предложили сокращение учебной недели для школьников.

