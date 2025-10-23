На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В ДНР задержали мужчину, взорвавшего банкомат

МВД: мужчину, взорвавшего банкомат, задержали в ДНР
true
true
true
close
Виталий Аньков/РИА Новости

Мужчину, который взорвал банкомат в Торезе в ДНР, задержали силовики. Об этом сообщила пресс-служба МВД по республике.

«Ночью злоумышленник выбил ногой пластиковую часть двери, проник в помещение, разместил взрывчатку возле передней части банкомата, после чего осуществил подрыв», — рассказали в ведомстве.

Как пояснили в полиции, бронекапсула выдержала, мужчина не смог получить доступа к деньгам.

Во время обыска у правонарушителя нашли пит-байк, который он похитил в соседнем городе, а также целый арсенал оружия и боеприпасов. Кроме того, у задержанного нашли закладки с наркотическими веществами.

До этого сообщалось, что жителя Донецкой народной республики подозревают в том, что он напал на женщину. Инцидент произошел в Донецке. По версии следствия, мужчина и его знакомая выпивали, но в какой-то момент между ними произошел конфликт, во время которого дончанин схватился за нож и шесть раз ударил пострадавшую по голове, туловищу и животу. Заведено уголовное дело.

Ранее полиция ДНР провела рейды по поиску нелегалов в Мариуполе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами