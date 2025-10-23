В ДНР задержали мужчину, взорвавшего банкомат

Мужчину, который взорвал банкомат в Торезе в ДНР, задержали силовики. Об этом сообщила пресс-служба МВД по республике.

«Ночью злоумышленник выбил ногой пластиковую часть двери, проник в помещение, разместил взрывчатку возле передней части банкомата, после чего осуществил подрыв», — рассказали в ведомстве.

Как пояснили в полиции, бронекапсула выдержала, мужчина не смог получить доступа к деньгам.

Во время обыска у правонарушителя нашли пит-байк, который он похитил в соседнем городе, а также целый арсенал оружия и боеприпасов. Кроме того, у задержанного нашли закладки с наркотическими веществами.

До этого сообщалось, что жителя Донецкой народной республики подозревают в том, что он напал на женщину. Инцидент произошел в Донецке. По версии следствия, мужчина и его знакомая выпивали, но в какой-то момент между ними произошел конфликт, во время которого дончанин схватился за нож и шесть раз ударил пострадавшую по голове, туловищу и животу. Заведено уголовное дело.

Ранее полиция ДНР провела рейды по поиску нелегалов в Мариуполе.