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Полиция ДНР провела рейды по поиску нелегалов в Мариуполе

МВД: в Мариуполе выявили 39 нелегальных мигрантов среди 215 иностранцев

В Мариуполе во время проверки законности пребывания иностранцев на территории Донецкой народной республики правоохранители нашли почти 40 нелегальных мигрантов среди 215 проверенных граждан других стран. Об этом сообщили РИА Новости в МВД республики.

По информации ведомства, в результате мероприятий было возбуждено четыре уголовных дела по статье 327 УК РФ, связанной с подделкой документов. Также составлено 39 административных протоколов за нарушение правил въезда и пребывания на территории России.

Кроме того, в ходе проверки у некоторых фигурантов нашли поддельные документы. Среди них — отрывные части уведомлений о прибытии, а также фальшивые штампы пересечения границы.

В конце мая директор Международного центра языкового тестирования РУДН имени Патриса Лумумбы стал одним из фигурантов дела о незаконной легализации мигрантов в России. По версии следствия, с 2021 по 2024 год директор центра, его сотрудники и представители коммерческой организации создали преступное сообщество. Обвиняемые выдавали иностранным гражданам фиктивные сертификаты о сдаче экзаменов по русскому языку, истории и законодательству, необходимые для получения патента, вида на жительство или гражданства.

Ранее в Новосибирске две женщины помогли 400 нелегалам попасть в Россию.

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