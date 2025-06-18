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Пьяный дончанин изрезал знакомую за угрозу заявить на него в полицию

В ДНР мужчину задержали за нападение с ножом на женщину
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Shutterstock

Жителя Донецкой народной республики подозревают в том, что он напал на женщину. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в Донецке. По версии следствия, мужчина и его знакомая выпивали, но в какой-то момент между ними произошел конфликт, во время которого дончанин схватился за нож и шесть раз ударил пострадавшую по голове, туловищу и животу.

После этого мужчина замыл следы крови, переоделся и ушел. Пострадавшую позже обнаружили соседи и вызвали экстренные службы. Женщина получила серьезные травмы, но медикам удалось ее спасти.

Подозреваемого оперативно задержали, он дал признательные показания.

«В ближайшее время фигуранту будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сообщается в публикации.

На данный момент следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

По данным Telegram-канала «Mash на Донбассе», перед конфликтом мужчина якобы поделился со знакомой секретом, и она пригрозила обратиться в полицию.

Ранее пьяная россиянка поссорилась с приятелем и 68 раз ударила его ножом.

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