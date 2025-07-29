Грузовик протаранил три машины и загорелся на трассе М-4, четыре человека погибли

В Ростовской области четыре человека погибли в аварии с загоревшимся грузовиком

В Ростовской области произошло ДТП с участием грузовика. Об этом сообщает 161.ru.

Инцидент произошел на 1025-м километре трассы М-4, в Аксайском районе. По данным портала, водитель грузовика с полуприцепом-цистерной не справился с управлением и врезался в барьер, после чего вылетел на встречную полосу. Там он столкнулся с тремя легковыми машинами.

Во время аварии из большегруза на проезжую часть вылилось топливо, из-за которого все четыре автомобиля охватил огонь. По данным спасателей, площадь возгорания составила 600 квадратных метров.

В результате пострадали шесть человек, среди которых были дети в возрасте двух и пяти лет. Прибывшие на место медики госпитализировали пострадавших, детали об их травмах не уточняются. Еще четыре человека погибли, среди них – один ребенок.

Авария повлияла на движение транспорта. На месте движение ограничено, организовано реверсивное движение. Спасатели призвали выбирать другие маршруты.

Ранее массовое ДТП заблокировало движение на МКАД в Москве.