Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) запустила проект «Муниципальный наставник», направленный на развитие системы наставничества в органах местного самоуправления. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Инициатива призвана повысить профессиональные компетенции муниципальных служащих, особенно тех, кто только начинает карьеру в местных органах власти.

Первая встреча участников состоялась на площадке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России. В рамках проекта главы муниципалитетов и ветераны муниципальной службы станут наставниками для молодых специалистов и участников специальной военной операции, переходящих на работу в муниципалитеты.

Заместитель начальника Управления президента России по внутренней политике Евгений Грачев подчеркнул важность передачи практического опыта новым кадрам.

«Президент Владимир Путин ставит ключевую задачу по интеграции ветеранов специальной военной операции в мирную жизнь, в том числе на муниципальную службу. Считаю необходимым, чтобы за каждым ветераном, пришедшим на муниципальную службу, был закреплен глава муниципалитета в качестве наставника. Это позволит обеспечить поддержку и сопровождение на каждом этапе работы», — отметил он.

В проекте сформировано около 100 наставнических групп, которые будут работать в разных регионах страны. Из них 79 действуют в пределах одного субъекта, восемь — на уровне федеральных округов, а пять объединяют представителей из разных регионов.

Сопредседатель ВАРМСУ, член президиума Совета при президенте России по развитию местного самоуправления Ирина Гусева отметила, что проект станет продолжением программы «Муниципальный диалог».

«Запуская «Муниципального наставника», мы развиваем горизонтальное наставничество между главами и вертикальное — внутри муниципалитетов. Это позволит молодым специалистам быстрее адаптироваться и получить необходимые знания, особенно в вопросах экономики и создания комфортной среды для жизни», — пояснила она.

Для участников подготовлена обучающая программа. На площадке «Современные подходы к наставничеству» прошли лекции и практические занятия по темам экономики муниципалитетов, устойчивого развития территорий, взаимодействия с населением, финансов и бюджетной политики.