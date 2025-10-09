Насмехавшегося над блокадниками блогера оштрафовали за пропаганду ЛГБТ

Бибиревский районный суд Москвы оштрафовал на 500 тыс. руб. блогера Илью Костякова по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений. Об этом сообщает Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы».

Постановлением мирового судьи судебного участка № 87 района Бибирево города Москвы Костяков Илья Сергеевич признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренных ч. 2 ст. 6.21.1 КоАП РФ.

Судебный Telegram-канал уточняет, что Костяков привлечен к административной ответственности за размещение роликов социальной сети Tik Tok.

7 октября московский суд вынес аналогичный приговор по административному делу Костякову за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений на 750 тысяч рублей. Эту сумму штрафа он должен будет выплатить по пяти актам нарушения закона.

Об уголовном деле в отношении Костякова стало известно 26 августа, когда его обвинили в оправдании нацизма после шутки про Великую Отечественную войну. Молодой человек в одном из своих роликов удивлялся, как жители блокадного Ленинграда столько лет способны были выживать без бабл-ти.

Ранее бабл-ти стал самым популярным напитком сезона в Москве.