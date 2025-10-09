На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Насмехавшегося над блокадниками блогера оштрафовали за пропаганду ЛГБТ

Шутивший о блокадниках тиктокер заплатит 500 тыс. руб. за пропаганду ЛГБТ
true
true
true
close
Shutterstock

Бибиревский районный суд Москвы оштрафовал на 500 тыс. руб. блогера Илью Костякова по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений. Об этом сообщает Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы».

Постановлением мирового судьи судебного участка № 87 района Бибирево города Москвы Костяков Илья Сергеевич признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренных ч. 2 ст. 6.21.1 КоАП РФ.

Судебный Telegram-канал уточняет, что Костяков привлечен к административной ответственности за размещение роликов социальной сети Tik Tok.

7 октября московский суд вынес аналогичный приговор по административному делу Костякову за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений на 750 тысяч рублей. Эту сумму штрафа он должен будет выплатить по пяти актам нарушения закона.

Об уголовном деле в отношении Костякова стало известно 26 августа, когда его обвинили в оправдании нацизма после шутки про Великую Отечественную войну. Молодой человек в одном из своих роликов удивлялся, как жители блокадного Ленинграда столько лет способны были выживать без бабл-ти.

Ранее бабл-ти стал самым популярным напитком сезона в Москве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами