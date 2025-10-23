Медведев заявил, что России нужна эффективная система набора мигрантов

Трудовые мигранты должны покидать РФ после того, как они выполнили свои задачи в рамках подписанного ими трудового договора. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на своей странице в Max.

Он отметил, что рабочие мигранты должны находиться в стране только по правилам российского законодательства. Для России важно усовершенствовать те механизмы, которые используются для привлечения в страну иностранной рабочей силы, подчеркнул Медведев.

«Необходимо, чтобы мигрант находился в нашей стране строго в соответствии с условиями своего трудового договора и немедленно покидал ее территорию, когда его задачи выполнены», — написал он.

15 октября президент РФ Владимир Путин утвердил новую Концепцию государственной миграционной политики на 2026–2030 годы. Документ опубликован на официальном портале правовой информации и заменит действующую стратегию, утвержденную в 2018 году и рассчитанную до конца 2025 года.

