На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Медведев заявил, что России нужна эффективная система набора мигрантов

Медведев: мигранты должны покидать РФ после выполнения рабочих задач
true
true
true
close
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Трудовые мигранты должны покидать РФ после того, как они выполнили свои задачи в рамках подписанного ими трудового договора. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на своей странице в Max.

Он отметил, что рабочие мигранты должны находиться в стране только по правилам российского законодательства. Для России важно усовершенствовать те механизмы, которые используются для привлечения в страну иностранной рабочей силы, подчеркнул Медведев.

«Необходимо, чтобы мигрант находился в нашей стране строго в соответствии с условиями своего трудового договора и немедленно покидал ее территорию, когда его задачи выполнены», — написал он.

15 октября президент РФ Владимир Путин утвердил новую Концепцию государственной миграционной политики на 2026–2030 годы. Документ опубликован на официальном портале правовой информации и заменит действующую стратегию, утвержденную в 2018 году и рассчитанную до конца 2025 года.

Ранее в НИУ ВШЭ оценили вклад мигрантов в экономику Москвы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами