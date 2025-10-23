Киргизия утвердила снежного барса национальным символом страны

Снежного барса официально признали национальным символом Киргизии. Об этом сообщила пресс-служба кабмина республики.

Уточняется, что это решение было принято в рамках указа президента Киргизии от 29 декабря 2023 года «О признании снежного барса национальным символом Кыргызской Республики». Министерству природных ресурсов, экологии и технического надзора страны поручено утвердить план по сохранению популяции снежного барса и ареала его обитания.

Также был утвержден официальный логотип снежного барса, который можно использовать на госнаградах, монетах, памятных медалях, при оформлении праздников и пр.

До этого президент Киргизии Садыр Жапаров и президент России Владимир Путин в ходе переговоров в Москве подтвердили намерение укреплять взаимодействие между странами по всем ключевым направлениям. В частности, Жапаров акцентировал внимание на большом потенциале для расширения сотрудничества государств в сферах энергетики, транспорта, промышленности и сельского хозяйства.

