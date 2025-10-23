На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам рассказали, чем опасно потребление пустых калорий

Врач Белоусова: потребление пустых калорий может привести к ожирению
Depositphotos

Так называемые пустые калории содержатся в продуктах, которые имеют большую энергетическую ценность, но практически не содержат полезных веществ. К ним относятся сладкая газировка, фастфуд, кондитерские изделия, всевозможные закуски и снеки. Об этом в интервью RT сообщила врач-эндокринолог медицинской компании «СберЗдоровье» Маргарита Белоусова.

«Такие продукты быстро насыщают, но не обеспечивают организм витаминами, минералами и белками, необходимыми для нормального обмена веществ. Регулярное употребление «пустых калорий» приводит к перееданию и набору лишнего веса», — предупредила специалист.

Кроме того, по ее словам, регулярное употребление пустых калорий и снижение доли полезных продуктов в рационе может привести к дефициту важных витаминов и микроэлементов.

Директор Института прикладной биотехнологии и пищевой инженерии имени академика РАН Рогова Университета РОСБИОТЕХ, кандидат технических наук Дмитрий Куликов до этого говорил, что белый хлеб, сахар, сладкая газировка, сдобная выпечка и другие продукты, вызывающие колебания глюкозы в крови, могут провоцировать вялость и сонливость.

Также к сонливости приводит употребление алкоголя, снижающего уровень адреналина, норадреналина и ацетилхолина, чипсов, соленых закусок, консервов, а при чрезмерном употреблении – кофе и энергетиков, отметил эксперт.

Ранее врач назвала повседневные привычки, приближающие инсульт.

