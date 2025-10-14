На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач назвала повседневные привычки, приближающие инсульт

Daily Mail: малоподвижный образ жизни повышает риск инсульта у молодых
Shutterstock

Малоподвижный образ жизни, нездоровое питание и хронический недосып могут значительно увеличить риск ишемического инсульта — состояния, при котором происходит резкое нарушение кровоснабжения мозга из-за закупорки артерии тромбом. Об этом Daily Mail рассказала сосудистый хирург, профессор Анахита Дуа.

Первым в списке факторов риска врач обозначила недостаток физической активности. Такая привычка связана с повышением уровней глюкозы и жиров в крови и снижением концентрацию липопротеинов высокой плотности («хорошего» холестерина). Это ведет к повреждению сосудистых стенок и отложению холестерина в виде бляшек, способных со временем перекрыть просвет сосуда или стать причиной тромбообразования.

Немаловажную роль играет и питание. Регулярное употребление продуктов с высоким содержанием соли, насыщенных жиров и промышленных трансжиров (например, в маргарине, выпечке длительного хранения, полуфабрикатах и фастфуде) повышает артериальное давление и ускоряет воспалительные процессы в сосудах. По словам Дуа, это увеличивает вероятность расслоения артериальных стенок и образования тромбов, которые могут попасть в мозговые сосуды и вызвать инсульт.

Среди других повседневных привычек, негативно влияющих на состояние сосудов, врач выделила курение, хронический недосып и игнорирование регулярных медицинских осмотров. Эти факторы также связаны с повышением системного воспаления, нестабильностью артериального давления и нарушением ритма сердца, что дополнительно увеличивает риск сосудистых катастроф.

Ранее был назван тип депрессии, который повышает риск болезней сердца.

