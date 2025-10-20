На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Специалист назвал продукты, которые провоцируют вялость и сонливость

Биотехнолог Куликов: некоторые продукты вместо энергии дают вялость и сонливость
true
true
true
close
Daisy Daisy/Shutterstock/FOTODOM

Если после приема пищи человек вместо прилива энергии ощущает вялость и усталость, то ему стоит пересмотреть свой рацион. Некоторые продукты приводят к такому состоянию из-за колебаний уровня глюкозы в крови, рассказал RT директор Института прикладной биотехнологии и пищевой инженерии имени академика РАН Рогова Университета РОСБИОТЕХ, кандидат технических наук Дмитрий Куликов.

В первую очередь к продуктам, провоцирующим вялость, эксперт отнес белый хлеб, сахар, сладкую газировку и сдобную выпечку. Он пояснил, что в такой пище много быстрых углеводов, блокирующих белок-нейромедиатор орексин – он вырабатывается в мозге и отвечает за аппетит. Оказывая на него воздействие, углеводы также стремительно повышают уровень глюкозы в крови, что ненадолго дает иллюзию прилива сил, который, однако, очень быстро проходит и сменяется резким падением уровня сахара в крови. Это приводит к сонливости, раздражительности, пояснил специалист.

Кроме того, в числе продуктов, снижающих уровень энергии, Куликов выделил картофель фри, гамбургеры, пиццу и колбасные изделия.

«Фастфуд содержит много простых углеводов, насыщенных и трансжиров, а также добавок и консервантов, которые ухудшают его усвоение, — объяснил биотехнолог. — Организму требуется много энергии и времени, чтобы переварить такие блюда, поэтому после их употребления человек чаще ощущает тяжесть и упадок сил, а не бодрость».

Также к сонливости приводит употребление алкоголя, снижающего уровень адреналина, норадреналина и ацетилхолина, чипсов, соленых закусок, консервов, а при чрезмерном употреблении – кофе и энергетиков. Эксперт пояснил, что кофеин влияет на аденозин, который важен для фазы глубокого сна. При избытке кофеина он вырабатывается в больших количествах, что приводит к сонливости, заключил Куликов.

Ранее была названа скрытая причина чувства усталости после пробуждения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами