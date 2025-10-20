Специалист назвал продукты, которые провоцируют вялость и сонливость

Если после приема пищи человек вместо прилива энергии ощущает вялость и усталость, то ему стоит пересмотреть свой рацион. Некоторые продукты приводят к такому состоянию из-за колебаний уровня глюкозы в крови, рассказал RT директор Института прикладной биотехнологии и пищевой инженерии имени академика РАН Рогова Университета РОСБИОТЕХ, кандидат технических наук Дмитрий Куликов.

В первую очередь к продуктам, провоцирующим вялость, эксперт отнес белый хлеб, сахар, сладкую газировку и сдобную выпечку. Он пояснил, что в такой пище много быстрых углеводов, блокирующих белок-нейромедиатор орексин – он вырабатывается в мозге и отвечает за аппетит. Оказывая на него воздействие, углеводы также стремительно повышают уровень глюкозы в крови, что ненадолго дает иллюзию прилива сил, который, однако, очень быстро проходит и сменяется резким падением уровня сахара в крови. Это приводит к сонливости, раздражительности, пояснил специалист.

Кроме того, в числе продуктов, снижающих уровень энергии, Куликов выделил картофель фри, гамбургеры, пиццу и колбасные изделия.

«Фастфуд содержит много простых углеводов, насыщенных и трансжиров, а также добавок и консервантов, которые ухудшают его усвоение, — объяснил биотехнолог. — Организму требуется много энергии и времени, чтобы переварить такие блюда, поэтому после их употребления человек чаще ощущает тяжесть и упадок сил, а не бодрость».

Также к сонливости приводит употребление алкоголя, снижающего уровень адреналина, норадреналина и ацетилхолина, чипсов, соленых закусок, консервов, а при чрезмерном употреблении – кофе и энергетиков. Эксперт пояснил, что кофеин влияет на аденозин, который важен для фазы глубокого сна. При избытке кофеина он вырабатывается в больших количествах, что приводит к сонливости, заключил Куликов.

