На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Собаку-спасателя, которая вытаскивала людей из-под завалов, обстреляли в Махачкале

Mash: в Махачкале обстреляли собаку, которая спасала людей по всей России
true
true
true
close
Telegram-канал Mash Gor

В Махачкале неизвестный обстрелял собаку-спасателя, из животного вытащили почти 20 дробин. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Неизвестный злоумышленник обстрелял лабрадора по кличке Балбес. Пострадавший четырехлетний пес являлся действующим спасателем и участвовал в операциях по всей стране, вытаскивая людей из-под завалов. Ветеринары извлекли из тела животного почти 20 дробин.

В настоящее время Балбес проходит лечение, за его состоянием ведется постоянное наблюдение. Что стало причиной нападения на собаку, неизвестно.

До этого российские ветеринары спасли мопса, проглотившего иголку с ниткой. Хозяева сразу отвезли питомца к специалистам, когда заметили, что собака в опасности.

Ранее в Можайске спасли собаку, которая дважды застревала в одном и том же заборе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами