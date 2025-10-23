Собаку-спасателя, которая вытаскивала людей из-под завалов, обстреляли в Махачкале

Mash: в Махачкале обстреляли собаку, которая спасала людей по всей России

В Махачкале неизвестный обстрелял собаку-спасателя, из животного вытащили почти 20 дробин. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Неизвестный злоумышленник обстрелял лабрадора по кличке Балбес. Пострадавший четырехлетний пес являлся действующим спасателем и участвовал в операциях по всей стране, вытаскивая людей из-под завалов. Ветеринары извлекли из тела животного почти 20 дробин.

В настоящее время Балбес проходит лечение, за его состоянием ведется постоянное наблюдение. Что стало причиной нападения на собаку, неизвестно.

До этого российские ветеринары спасли мопса, проглотившего иголку с ниткой. Хозяева сразу отвезли питомца к специалистам, когда заметили, что собака в опасности.

Ранее в Можайске спасли собаку, которая дважды застревала в одном и том же заборе.