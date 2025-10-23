На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Бессараб: коммерческие компании будут вынуждены поднять зарплаты в 2026 году

Депутат ГД Бессараб: частные компании поднимут работникам зарплаты в 2026 году
true
true
true
close
Владимир Федоренко/РИА Новости

Российские коммерческие компании в следующем году будут вынуждены поднять своим работникам заработные платы. Об этом в интервью «Ридусу» заявила член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Она напомнила, что в 2026-м минимальный размер оплаты труда составит 27 093 рубля в месяц.

«Таким образом, 4,5 миллиона россиян, которые работают на самых низкооплачиваемых должностях, станут получать почти на пять тысяч рублей больше, чем сейчас. <...> Если работодатель поднимет зарплату уборщику до 27 тысяч рублей, он будет вынужден увеличить оплату труда остальных работников», — пояснила парламентарий.

Она подчеркнула, что индексация зарплаты, согласно Трудовому кодексу, является обязанностью, а не правом работодателя.

В конце сентября сообщалось, что прожиточный минимум в России в 2026 году составит 18 939 рублей. Для трудоспособного населения он установлен на уровне 20 644 рубля. Для пенсионеров — 16 288 рублей, для детей — 18 371 рубль.

В России в прожиточный минимум, устанавливаемый ежегодно, закладывается сумма денег, необходимая для обеспечения базовых потребностей человека.

Ранее в Госдуме объяснили, когда подросткам можно работать на опасных производствах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами