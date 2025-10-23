Бессараб: коммерческие компании будут вынуждены поднять зарплаты в 2026 году

Российские коммерческие компании в следующем году будут вынуждены поднять своим работникам заработные платы. Об этом в интервью «Ридусу» заявила член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Она напомнила, что в 2026-м минимальный размер оплаты труда составит 27 093 рубля в месяц.

«Таким образом, 4,5 миллиона россиян, которые работают на самых низкооплачиваемых должностях, станут получать почти на пять тысяч рублей больше, чем сейчас. <...> Если работодатель поднимет зарплату уборщику до 27 тысяч рублей, он будет вынужден увеличить оплату труда остальных работников», — пояснила парламентарий.

Она подчеркнула, что индексация зарплаты, согласно Трудовому кодексу, является обязанностью, а не правом работодателя.

В конце сентября сообщалось, что прожиточный минимум в России в 2026 году составит 18 939 рублей. Для трудоспособного населения он установлен на уровне 20 644 рубля. Для пенсионеров — 16 288 рублей, для детей — 18 371 рубль.

В России в прожиточный минимум, устанавливаемый ежегодно, закладывается сумма денег, необходимая для обеспечения базовых потребностей человека.

Ранее в Госдуме объяснили, когда подросткам можно работать на опасных производствах.