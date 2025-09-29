На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Прожиточный минимум в следующем году составит почти 19 тысяч рублей

Прожиточный минимум в России в 2026 году составит 18 939 рублей
SimoneN/Shutterstock/FOTODOM

Прожиточный минимум в России в следующем году составит 18 939 рублей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на проект бюджета.

Для трудоспособного населения он установлен на уровне 20 644 рублей. Для пенсионеров — 16 288 рублей, для детей — 18 371 рублей.

В России в прожиточный минимум, устанавливаемый ежегодно, закладывается сумма денег, необходимая для обеспечения базовых потребностей человека. Он включает в себя минимальный набор продуктов питания, непродовольственных товаров (одежда, обувь, бытовые предметы), а также расходы на жилищно-коммунальные услуги и транспорт. В настоящее время размер прожиточного минимума рассчитывается как 44,2% от медианного дохода населения за предыдущий год и используется для установления МРОТ, расчета социальных выплат и пособий.

До этого депутат Госдумы Сергей Миронов предложил признать бедными россиян с зарплатой меньше 43 тысяч рублей.

Ранее россиянам напомнили о возможности возврата более 50% уплаченного НДФЛ.

