В Госдуме объяснили, когда подросткам можно работать на опасных производствах

В России предложили разрешить несовершеннолетним подросткам работать на заводах, где их труд запретили в силу опасных условий. Однако сегодня, на фоне внедрения новых технологий, многие бывшие в прошлом опасные производства перестали таковыми быть, поэтому в данной инициативе есть смысл, объяснила 360.ru член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Депутат пояснила, что сегодня работодатели часто готовят студентов для своих предприятий, однако профессионалитет они чаще завершают не в 18, а в 17 лет. Именно по этой причине предприятия настаивают на том, чтобы их можно было привлечь к труду. Причем союзу работодателей отказали в приеме подростков на вредные и опасные производства. Однако сегодня активно внедряются новые технологии, которые меняют условия труда – производства, которые считались опасными, уже такими не являются, подчеркнула Бессараб.

В качестве примера она привела ручное забрасывание угля в доменную печь, которое заменили на автоматизированные механизмы, которым оператор управляет удаленно из безопасного места.

«Минтруд совместно с Рострудом просмотрели все списки опасных профессий. Часть из них действительно обелена, но признаки вреда остались: допустим, химические предприятия, производства руды, горнодобывающая отрасль», — отметила парламентарий.

Также опасными по-прежнему считаются работы, предполагающие поднятие тяжестей, применение удобрений, а также те виды работ, которые могут негативно сказаться на психике подростков. Такие факторы есть практически в каждой отрасли – поэтому, в частности, управлять автобусом не станет человек, которому еще не исполнился 21 год, подчеркнула депутат. Машинистом его тоже не возьмут, однако при этом подросток вполне может работать проводником, заключила Бессараб.

Напомним, в прошлом году депутаты Госсовета Татарстана предложили внести изменения в Трудовой кодекс, разрешив подросткам в возрасте от 16 до 18 лет трудиться на вредных и опасных производствах. Глава комитета по делам семьи Нина Останина в беседе с «Газетой.Ru» не поддержала эту идею, отметив, что это «бесчеловечная антидетская инициатива», которая репродуктивному здоровью молодежи.

Ранее сообщалось, что российским подросткам могут предоставить при трудоустройстве льготы.